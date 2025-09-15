俳優の江口のりこが１５日、テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」に出演。意外な親友芸人を紹介した。この日は江口とカラテカ矢部太郎がゲスト。１００周年の大井川鉄道を満喫した。車中、実は江口と矢部が親友同士だということが発覚。サンドウィッチマンも「意外ですね」とびっくりだ。江口は「なんか仲良くなりました。映画で夫婦役で一緒で。その１日だけだったが、すぐに映画の主題歌のＰＶにそのままの役で出た