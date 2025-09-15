「ＤｅＮＡ−巨人」（１５日、横浜スタジアム）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発。６回５安打２失点と力投したが、打線の援護なく２００勝達成は持ち越しとなった。五回まで無失点と力投していたが、六回に先制点を献上した。２死一、二塁から石上に右越えの一打。右翼手・中山が背走しながら懸命に腕を伸ばしたが、鋭い打球にグラブをはじかれ、キャッチできなかった。２者が生還して０−２となった。