山田かなが、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 山田かな©光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之 「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO） 理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活動している山田かなが「FLASH」に登場。営業の外回り中に部下を誘惑する女性上司、という設定の下、妖艶さあふれるグラビアを披露している。インタビューでは「好きな男性のタイプ5