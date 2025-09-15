今年バンド結成15周年を迎えたFIVE NEW OLDが、9月15日(月祝)東京国際フォーラムホールCにて行われたツアーファイナルにて、9月17日(水)に配信シングル「Smile」をリリースすることを発表した。あわせてジャケット写真と新アーティスト写真も公開されている。▲「Smile」ジャケット15周年ベストアルバム『FiNO is』から半年ぶりのリリースとなる今作は、華やかなホーンセクションやカラフルな曲展開が心地良い、軽やかさとエネルギ