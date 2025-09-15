女優の高橋ひかるが15日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュな“へそ出しルック”を披露し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。【写真】美しい！高橋ひかるの“へそ出しルック”高橋は、お気に入りのセットアップを着用したショットを公開。黒のコーディネートをシックに着こなし、シャツの裾からちらりとおへそをのぞかせた姿を見せた。さらに「レースが取り外しできるのも嬉しい！」とポイントを紹介している。