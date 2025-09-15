俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が１５日、自身のインスタグラムを更新。フライトコーディネートを披露した。「（飛行機の絵文字）ｔｏＮＹｗｉｔｈ＠ｃｏａｃｈ」と米ニューヨークへ向かうことを記し、機内の席での自身のショットをアップ。ヒョウ柄のシャツに茶色のニットカーディガン、同系色のキャップをかぶりその上からヘッドホンとすっかり秋の装いだ。この投稿には母の工藤をはじめ