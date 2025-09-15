◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子４００メートル障害予選が行われるも、日本勢３選手による準決勝進出はならなかった。昨年のパリ五輪代表・豊田兼（トヨタ自動車）は５組８位。同種目日本歴代３位（４７秒９９）の記録を持つ豊田だが５１秒８０と力を出し切れなかった。初代表の井之上駿太（富士通）は１組に登場も、４９秒７３の８着。同２組に登場した今年の日本選手権覇者・小川大輝（東洋大）も５０秒０８