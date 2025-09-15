◇陸上世界選手権東京大会第3日男子110メートル障害予選（2025年9月15日東京・国立競技場）男子110メートル障害の予選が行われ、泉谷駿介（25＝住友電工）は予選1組に登場。13秒52で5着に終わり、タイム上位4人に入れず、準決勝進出はならなかった。スタートで出遅れ、後半追い上げたが、13秒52で5位に終わった。リアクションタイムは0.325秒かかってしまい、「横の選手がけっこう動いてて、やり直しかな？と思った。