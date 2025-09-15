◇大相撲秋場所2日目○大の里（突き落とし）玉鷲●（2025年9月15日東京・両国国技館）大の里は玉鷲に喉輪で押され、一見危ない感じだったが、体勢には余裕があった。上体を起こされたものの、そこまで伸び切ってはいなかった。すぐに左から振り払うように相手のバランスを崩し、突き落としを決めた。体が伸びても即座に立て直すことができたのは、それだけ立ち合いの当たりが良かったからだ。右肩を相手の体にぶつける