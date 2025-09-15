◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)巨人のキャベッジ選手が大ファインプレーでチームを鼓舞しました。先発の田中将大投手は6回、先頭のDeNA・筒香嘉智選手にスライダーをとらえられ、痛烈な当たりを打たれます。この打球に対してセンターのキャベッジ選手が横っ飛びのダイビングキャッチでアウト。捕球した瞬間キャベッジ選手は大きく雄たけびをあげ、感情を爆発。好投を続ける田中投手を守備で援護しました。