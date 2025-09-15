カタール航空と中国南方航空は、共同運航（コードシェア）を拡大する。10月16日から、中国南方航空が運航する北京/大興〜ドーハ線と、カタール航空が運航するドーハ〜アンマン・アテネ・バルセロナ・カイロ・ダルエスサラーム・マドリード・ミュンヘン線に相互に便名を付与する。すでに2024年4月から、中国南方航空が運航する広州〜ドーハ線でコードシェアを行っている。今後は中国政府の承認を条件に、カタール航空が運航する成都