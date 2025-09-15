怪我からの復帰が近い日本代表DF高井幸大が、トッテナムのチームメイトについて語った。クラブ公式Xがインタビュー映像を公開している。今月４日に21歳の誕生日を迎えた若き逸材は、下部組織から在籍した川崎フロンターレからイングランドの強豪に加入。初めての移籍であり、海外初挑戦であるものの、すでにチームに馴染んでいるようだ。左SBのレギュラーとして活躍しているイングランド代表DFジェド・スペンスは先日、「彼