敬老の日に山口県下松市のくだまつ健康パークでは利用者に長生きをしてもらおうとあるものを、湯船に浮かべました。湯船に8本の“長～い木”がプカプカと浮いています！こちらは、くだまつ健康パークが毎年、敬老の日の時期に合わせて企画している「長い木（長生き）の風呂」。"長ーい木"で長生きをとの願いが込められています。木は世界遺産に登録されている熊野古道の「ヒノキ」。長さ1.5ｍ直径28cmで利