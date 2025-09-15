日本代表の森保一監督（57）が15日、北中米遠征から帰国した。9日の米国との親善試合後に米オハイオ州コロンバスからメキシコに移動。ベースキャンプ地候補としてトルカ、メキシコシティ、プエブラの3都市を視察した。いずれも標高2100〜2800メートル級の高地の施設だ。高地対策が必要となるメキシコシティで試合をするケースを想定して自ら高地での生活を体感。「高地は私自身あまり経験がないので、自分で行ってみたかった。