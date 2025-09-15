手話の表現力を競う「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」で、熊本聾学校が3連覇達成です。 14日、鳥取で開かれた「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」。高校生が手話を取り入れた演劇やダンスで表現力を競う大会で、全国から予選を勝ち上がった16チームが決勝の舞台に立ちました。「演劇・コント・ポエム等部門」に出場した熊本聾学校。ろう者の博士が開発した手話ができるアンドロイド・安藤ロイドと2