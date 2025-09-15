陸上の東京世界選手権は１５日、男子４００メートル障害の予選が行われた。日本勢は、３人が出場したがいずれも準決勝に進めなかった。自己ベストが最高なのは、パリ五輪代表の豊田兼（トヨタ自動車）。日本歴代３位の自己ベスト４７秒９９を持つ２２歳で、フランス人の父の母国で行われたパリ五輪では、力を出し切れず準決勝に進めなかった。雪辱を期したはずのこの日は、後半に失速し、５１秒８０で５組８位だった。同じく