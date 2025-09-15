ぶどうグランプリ2025の総合大賞に、新品種「サンシャインレッド」が選ばれました。「まるで子育て」と言われるほどの、知られざる品種開発の裏側を取材しました。【写真を見る】蜂蜜のような甘さ、バラのような香り…次世代エースのぶどうがずらり 次世代のエースぶどうを発掘「ぶどうグランプリ2025」 日本最大の産直通販サイト「食べチョク」が開催した「ぶどうグランプリ2025」。全国の生産者から68のぶどうが出品され、