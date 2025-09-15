¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö´¥ÇÕ¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£º£·î2Æü¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î29Æü°ÊÍè247Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¡¢½éÅê¹Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤ÇÈ±¤ÏÃæÊ¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡Ö°ìµÙ¤ß¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÊÃãÅ¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì