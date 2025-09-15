韓流規制（限韓令）解除の転機になると期待されていた中国での「2025ドリームコンサート」が無期限延期となった。「中国でツアーやりたい。でも…」BTS・SUGAまで嘆く中韓の現実2016年から韓国芸能人の中国での活動や放送出演、大型コンサート開催を制限してきた中国。いわゆる限韓令で、これによりK-POPや韓国ドラマの中国進出が大きく制約され、多くのアーティストや事務所が打撃を受けてきただけに、限韓令の解除を心待ちにして