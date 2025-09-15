◆大相撲▽秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）東前頭１８枚目・獅司（雷）が、東前頭１６枚目・友風（中村）を押し出して、今場所初白星を挙げた。「前に出ないとやられると思っていた。前に出られて良かった」と振り返った。場所前は部屋に武蔵川部屋勢が３日間、出稽古にきたという。武蔵川親方（元横綱・武蔵丸）からは「前に出るように」と助言を受け、本場所で教えを生かした。