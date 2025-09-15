◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）幕内・大栄翔（追手風）が初黒星を喫した。幕内・正代（時津風）を押し切れず、受け止められた。逆に攻め返されて、送り出された。「土俵際もう少し厳しくいきたかった」と反省した。先場所は全休。関脇から東前頭１０枚目まで番付を落とした。取組時間も早くなり「今まで通りじゃダメ。いろいろやっている」と明かす。３日目は同・金峰山（木瀬）と対戦する。