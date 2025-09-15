◇陸上世界選手権東京大会第3日男子400メートル障害予選（2025年9月15日東京・国立競技場）男子400メートル障害の予選が行われ、日本勢は予選で姿を消した。日本歴代3位の記録を持つ豊田兼（22＝トヨタ自動車）は51秒80で5組8着に沈んだ。井之上駿太（23＝富士通）は49秒73で1組8着、小川大輝（22＝東洋大）は50秒08で2組6着だった。前半から積極的に飛ばしたが、残り100メートル付近で失速。ゴール後は苦悶の表情を浮