“体温を1℃上げる”をコンセプトに、温活をファッション感覚で楽しめるニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」が、ついに楽天市場に公式ショップをオープンしました。唯一無二の透かし編みデザインとやさしい着心地で、女性の身体を内側から温めるアイテムが揃います。冷え性で悩む方も、おしゃれに温活できるラインナップは必見です♡ 透かし編みで叶う♡温めと可愛さの両立 腹巻きロングパ