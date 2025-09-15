11¿ÍÁÈÃËÀ­¥°¥ë¡¼¥×¡¢INI¤¬15Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤ÆÆ±²ñ¾ì¤Ç13Æü¤«¤é3Æü´Ö¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥É¥ì¡¼´Þ¤àÁ´35¶Ê¤ÇËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï24Ç¯2·î¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î³«ºÅ°ÊÍè¡£Æ£ËÒµþ²ð¡Ê26¡Ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö1