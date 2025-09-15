人生100年時代とも言われ年々若々しい高齢者も多くなっていますが、新潟市には92歳の現役のラガーマンがいます。元気の秘訣などを取材してきました。トレードマークはピンク色のキャップ。そして、金色のパンツ。軽快にパス回しをする男性……平岩久秀さん92歳です。＜平岩久秀さん＞「走ってきた人をタックルして爽快なもんですよ」新潟市のラグビーチーム「新潟不惑ハーフブラックス」です