みなさん、行きつけの美容院はありますか？信頼できる美容師さんに出会うまで、何度も失敗を繰り返した経験がある人もいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには美容院での悲しい体験談が寄せられました。『レイヤーボブにしたくて、画像もちゃんと見せて説明したのに、ださいウルフカットにされました。見せた画像と全然違います。結ぼうと思ってもトップが短すぎて結べず、誤魔化すこともできません。私の髪質などの