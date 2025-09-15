◆自転車BMX「2025アジアBMXフリースタイル選手権」最終日（15日・福岡県営筑後広域公園）男子パーク決勝があり、世界ランキング1位で、パリ五輪5位の中村輪夢（23）が93・00点で優勝した。昨年完成したばかりと真新しい筑後のパークで、日本の第一人者が躍動した。予選上位7人で行われた決勝は、2本のランで得点の高い方が採用される。中村は1本目でトップの93・00点をマーク。2本目は自身の前に優勝が決まって?ウイニン