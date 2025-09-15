し烈な昇格争いを繰り広げているサッカー明治安田J2V・ファーレン長崎です。 13日、アウェーでRB大宮アルディージャと対戦しました。 3位のV・ファーレンと5位大宮との注目の上位対決。 試合序盤は押し込まれたV・ファーレンでしたが、前半19分、自陣で相手からボールを奪うとロングカウンターで反撃。 マテウスがボールを運んで左サイドからのクロスに合わせたのはキ