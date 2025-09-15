竜巻が発生しやすい状況になると、気象庁から「竜巻注意情報」が発表されます。竜巻が発生する前兆はー・真っ黒い雲が近づき急に暗くなる・雷が発生する・冷たい風が吹き始める・大粒の雨や「ひょう」が降り出すこのような状況をひとつでも確認したら、竜巻が近くで発生する可能性があります。竜巻から身を守るには建物の中に避難することが大事ですが、飛ばされる可能性があり危険なので、物置や車庫などには避難しないでく