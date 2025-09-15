全国各地で大雨が相次いでいます。三重県では地下の駐車場に大量の雨水が流れ込み、浸水被害が起きました。広島の地下街では、どのような対策がとられるのでしょうか？ １２日、三重県四日市市の地下駐車場で、車のナンバープレートが隠れるほどの水が押し寄せました。 駐車場を出て地上へと向かう道では前方に波が立っていました。 車を運転していた男性は「車高の高い車だったからなんとか脱出できた」と振り返り