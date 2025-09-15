北海道内に住む100歳以上の高齢者人口が5157人となったことが分かりました。「敬老の日」を迎えるにあたり、北海道が2025年9月1日時点のデータをもとに取りまとめたもので、前年度の統計と比べ、1年間で346人増えたということです。性別の内訳は、男性が681人、女性が4476人となっていて、このうち道内最高齢は111歳（3人）でいずれも女性。一方、男性の最高齢は107歳で6人です。厚生労働省のまとめによりますと、都道府県別