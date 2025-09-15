東京で開幕した「世界陸上選手権大会」。 14日は男子マラソンが行われ、島原市出身で三菱重工の近藤亮太選手が出場しました。 2月の大阪マラソンで初マラソンの日本最高記録を更新する日本歴代5位のタイムを記録して代表に選ばれた近藤亮太選手。 （会場の歓声） 「頑張れー！」 諫早市のトランスコスモススタジアム長崎では多目的室を会場にパブリックビューイングが行われ、集まったおよそ150人が声