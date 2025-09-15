JR岩国駅前では基地機能強化に反対する市民団体らを中心におよそ20人がFCLP通告に抗議の声を上げました。（抗議）「爆音を長時間まき散らすような訓練は断じて容認できない」岩国市によりますと岩国基地で最後にFCLPが行われた2000年には2日間で426回のタッチアンドゴーが確認され、市には141件の苦情が寄せられました。25年前のFCLPを実際に知る女性は…「割れるような音。ガラスは揺れるし。ご飯食べていようがなんだろう