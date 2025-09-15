貴重な映画フィルムやビデオテープなどを保存・上映している、広島市中区の映像文化ライブラリー。 来年春の移転に向けて今月末、43年の歴史に幕を降ろします。 広島市映像文化ライブラリーは平和や戦争、核兵器をテーマにした映画のフィルムなどを保存、上映する施設として1982年に中区基町に建設されました。 去年は約3万3千人が訪れ、多くの市民に親しまれてきましたが、建物が老朽化していることな