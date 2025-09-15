歌舞伎俳優・市川團十郎（47）が15日までに自身のインスタグラムを更新。長女で、女優・舞踊家の市川ぼたんこと堀越麗禾（14）が作った夕食を披露した。團十郎は「麗禾が作った食事、牛丼と味噌汁と米と豆腐」とつづり、食事を前に手を合わせる麗禾、長男で歌舞伎俳優の市川新之助（勸玄）の写真を投稿した。フォロワーからは「とっても美味しそう」「最高の幸せですね」「立派なご飯ですね！」「麗禾ちゃんの手料理！美味し