「OSAKACOMEDYFESTIVAL2025」が15日、大阪・梅田の「SkyシアターMBS」「HEPHALL」「阪急サン広場」で開幕。ノンスタイル・石田明（45）、バッテリィズらがオープニングセレモニーに登場した。21日まで。国内、海外からトップコメディアンやプロデューサーが集結。大阪の笑いの魅力を世界へ発信する。コントや英語・中国語字幕付き吉本新喜劇、漫才EXPOでは海原やすよ・ともこ、テンダラー、笑い飯、ノンスタイル、バッテ