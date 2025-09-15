FCLP訓練が迫る一方、岩国基地には現在日米の共同訓練の一環でアメリカ陸軍の最新のミサイルシステム「タイフォン」が展開しています。アメリカ陸軍は、岩国基地への展開の理由について「飛行場と港湾施設を備えていて訓練を行う場所として優れている」などと語りました。タイフォンは今月11日から行われている日米の共同訓練レゾリュートドラゴンの一環で岩国基地に展開していて、15日、報道陣に公開されました。第3次元多領域任