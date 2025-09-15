敬老の日の9月15日、東海地方でも各地でイベントが開かれました。「人生100年時代」、選手全員が80歳以上というサッカーチームが、小学生と真剣勝負に挑みました。 ■「昭和100年」の敬老の日 大正生まれの“長生きの秘訣” 愛知県豊橋市では、市長が100歳になる高齢者の自宅を訪れ、花束やお祝いの品を渡しました。大正15年生まれの鈴木正さんは、2026年3月に100歳の誕生日を迎えます。 2025