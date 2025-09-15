◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子４００メートル障害予選１組で、初代表の井之上駿太（富士通）が４９秒７３の８着で、各組４位と５着以下タイム上位４位による１７日の準決勝進出を逃した。昨年９月の日本インカレ準決勝で、４８秒４６の自己ベストをマーク。東京世界陸上の参加標準記録（４８秒５０）を突破し、今年７月初旬の日本選手権も着実に３位に入って初の代表内定。「日本記録を目指してトレーニングを