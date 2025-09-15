「ＤｅＮＡ−巨人」（１５日、横浜スタジアム）巨人の中堅手、キャベッジ外野手が０−０で迎えた六回の守備で超美技。先頭筒香の放った右中間を抜けようかという打球をダイビングキャッチした。ボールをつかんだキャベッジは、膝をついたまま雄たけび。マウンドの田中将大は脱帽して、感謝の思いを示した。五回２死満塁の守備でも丸が左翼ライン際に落ちようかという打球をダイビングキャッチ。２００勝達成がかかる右腕を