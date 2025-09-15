Osaka Metro Groupが、年に一度の利用者感謝イベント「Osaka Metro Group フェスティバル2025」を開催します。目玉となる緑木車両工場でのイベントのほか、スタンプラリーやご家族向けのイベントなどが予定されています。人気の緑木車両工場でのイベントへの事前応募が、9月19日（金）から開始されます。【開催期間】2025年10月11日(土)〜12月14日(日)※一部イベントは有料・事前応募制緑木車両工場で4つの特別体験コース毎年人気