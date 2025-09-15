（南投中央社）中華民国国慶日（国家の日、毎年10月10日）を祝う恒例の花火大会が、今年は初めて中部・南投県で開催される。打ち上げ会場では整地などの準備が進められている。国慶日の祝賀花火は長らく台北市が会場となっていたが、2000年以降は各県市の持ち回りで行われている。南投県の報道資料によれば、花火は南投県エキシビションセンター（南投県農工商会展中心）付近から、約40分間で3万発以上を打ち上げる。ここ10年で最