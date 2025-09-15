認知症になりやすい人の特徴とは？Medical DOC監修医が認知症になりやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「認知症になりやすい人」の特徴はご存知ですか？なりやすい性格も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：前田 佳宏（医師） 島根大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科に入局後、東京警察病院、国立精神神経医療研究センタ