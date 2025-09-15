歩くと足が痛いという方、それは足にゆがみが生じているからかもしれません。今回は鍼灸師の稲村 崇さんに、足のゆがみを取るための、日常に取り入れやすい簡単足指ケア術を教えてもらいました。※ この記事は、『痛み・体調不良すべて解消できる 超歩行』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております【写真】指間のコリを取るセルフケア足のゆがみを整える足指のセルフケア本記事をご覧の方の中には、歩くと足が痛いと