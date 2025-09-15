「胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）」は、耳の後ろから鎖骨にかけて縦に伸びる筋肉。コリをほぐせば、顔のたるみや肩コリのセルフケアができるとSNSでも話題です。ここでは美容整体師として活躍するうちやま先生。に、若見えにつながる「胸鎖乳突筋の探し方」を伺いました。「顔の下半身」がたるむ40代以降はセルフケアで脱・老け見え！年齢とともに、顔の輪郭がぼやけて締まりがなくなり、むくんだり、二重あごになったり…