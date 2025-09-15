文化芸術を通して平和を全国へ発信する「ながさきピース文化祭」が開幕し、県内各地でさまざまなイベントが開催されています。 「文化をみんなに」をキャッチフレーズに78日間にわたって開催される文化・芸術の祭典＝ながさきピース文化祭。 佐世保市で行われた開会式には天皇皇后両陛下が出席されました。 （天皇陛下おことば） 「文化芸術の更なる発展と平和への願いの高まりにつながる大きな成