西北地域初となる、中国で2件目のグリーン電力入札取引が11日、青海電力取引センターで無事成立した。取引量は2332万キロワット時（kWh）に達した。今回の取引は中国のエネルギー消費におけるグリーン化・低炭素化を推進する上で重要な参考となり、また青海省のクリーンエネルギー産業先進地の建設に強力な支援を提供している。科技日報が伝えた。今回の取引では、青海省の24の発電事業者と二つの電力ユーザーが電力取引プラットフ