パパさんのことが大好きな猫ちゃんは、ママさんと仲良くしていないか気になるようで…。ママさんの様子を監視する猫ちゃんの姿が、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で13万再生を突破し「ジト目かわええ」「ネコ氏のジェラシーは恐ろしいぞ！！」といった声が寄せられています。 【動画：パパのことが大好きすぎる猫→ママと仲良くしていないか『監視してくる様子』に爆笑】 浮気…絶対許