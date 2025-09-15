ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は16日、予選最終日の4日目を迎える。仕上がり＆リズムとも充実域にあるのは鈴木孝明（27＝埼玉）だ1号艇だった3日目前半3Rは、センター前田翔の捲りを受け止めて1マークは先マイ。2コース松竹大輔に差されたが、1周2マーク全速でブン回って今節初1着を奪取。4号艇の後半11Rは、センター角山雄哉が捲ったのを見て、4カドから差し。バックは抜け出した角山以外