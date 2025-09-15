◇大相撲秋場所2日目（2025年9月15日東京・両国国技館）大関獲りの関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）は幕内・王鵬（25＝大嶽部屋）を寄り切りで下した。今場所の初白星を挙げた。立ち合いから低い体勢で攻め込み、右を差して王鵬を力強く寄り切った。「下から（攻めることができて）良かったと思う」と手応えを示した。初日は伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）の突きに後退して黒星発進。1日で立て直し、「集中して自分の相撲を取